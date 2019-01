"Acest acord va evita ca aceste drepturi sa dispara, atat pentru britanicii care locuiesc la noi in tara, cat si pentru spaniolii care locuiesc in Marea Britanie", a declarat in timpul unei conferinte de presa purtatoarea de cuvant a guvernului, Isabel Celaa, potrivit Agerpres.

"In Spania, la fel ca in Marea Britanie, vor fi alegeri municipale in mai", a amintit ea. Marea Britanie va vota in 2 mai, iar Spania in 26 mai, dupa iesirea prevazuta a Marii Britanii din UE, in 29 martie.

Acordul bilateral, aprobat vineri de guvernul spaniol, este menit sa le permita spaniolilor si britanicilor care locuiesc in cealalta tara sa poata in continuare vota dupa Brexit, cum este cazul in prezent pentru alegerile locale.

Textul trebuie sa fie semnat luni la Madrid de reprezentanti ai celor doua tari, potrivit unei surse din guvernul spaniol.

Acest acord se inscrie intr-o serie de masuri pe care guvernul spaniol incearca sa le puna in aplicare pentru a garanta drepturile britanicilor din Spania si invers.

Dupa respingerea masiva de catre Parlamentul britanic a acordului de iesire a Marii Britanii din UE negociat intre Londra si Bruxelles, premierul britanic Theresa May urmeaza sa prezinte luni un proiect alternativ. Insa ea a estimat joi ca fiind "imposibil" de a exclude, dupa cum cer adversarii sai laburisti, eventualitatea unui Brexit fara acord, ipoteza care sperie mediile economice.