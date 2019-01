Autoritatile si-au exprimat speranta ca baiatul va fi gasit in viata.

Salvatorii sapa in prezent tunele pentru a ajunge la copilul care a cazut in putul din Totalan, Malaga, cu latimea de doar 25 de centimetri si o adancime de 100 de metri, scrie Agerpres.

''In acest caz, cel mai important este sa putem ajunge aproape de baiat. Fie orizontal, fie vertical, pentru a incepe sapaturile astfel incat sa ne apropiem de locul in care se afla in acest moment baiatul. (...) Este foarte complicat (de terminat) in mai putin de doua zile", le-a declarat inginerul Juan Escobar reporterilor prezenti la fata locului.

Printre resturile extrase miercuri din put, salvatorii au gasit fragmente de par care, in urma testelor ADN, s-au dovedit a fi ale copilului. Nu au fost, insa, detectate semne de viata.

''Nu ne vom opri pana ce nu vom fi salvat copilul. Suntem increzatori ca il putem scoate viu la suprafata'', le-a declarat reporterilor un oficial guvernamental din Malaga, Maria Gamez.

Operatiunea de salvare a lui Julen, care a fost vazut cazand in put in timp ce familia sa se afla pe o proprietate privata din Totalan, a atras atentia media din Spania si intreaga tara isi tine respiratia in asteptarea deznodamantului.

Potrivit media spaniole, parintii lui Julen s-au mai confruntat cu o drama familiala, in 2017, cand un alt fiu al lor, in varsta de trei ani, a decedat subit in timp ce se plimba impreuna cu ei pe o plaja din Totalan.

Locuitorii din zona s-au adunat miercuri la o slujba organizata in sprijinul familiei, multi dintre cei prezenti tinand in maini pancarte cu mesajul ''Toata Spania este alaturi de voi''.