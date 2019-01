Geologul Kirk Woodman a fost rapit marti seara de circa zece indivizi inarmati de la un sit minier detinut de compania Progress Minerals, cu sediul in Vancouver, din nord-estul statului Burkina Faso, la granita cu Nigerul, o zona despre care guvernul tarii africane afirma ca este tot mai mult amenintata de jihadisti inarmati.

"Cetateanul canadian a fost gasit azi noapte (miercuri spre joi) in provincia Oudalan", a declarat purtatorul de cuvant Jean Paul Badoum. Trupul unii "barbat alb avand urme de gloante" a fost descoperit miercuri noaptea de catre localnici la aproximativ 60 de kilometri de Gorom-Gorom, a mai spus el.

Guvernul de la Ottawa a denuntat uciderea geologului in Burkina Faso

Guvernul de la Ottawa a denuntat joi uciderea geologului canadian Kirk Woodman in Burkina Faso, gasit ciuruit de gloante dupa aproape doua zile de la rapirea sa de catre barbati inarmati, oferindu-si ajutorul autoritatilor de la Ouagadougou pentru a-i "gasi pe cei responsabili" pentru aceasta "crima odioasa"., a declarat ministrul de externe canadian Chrystia Freeland, intr-un comunicat.

"Canada ii condamna pe faptasii acestei crime odioase", a spus ea, adaugand ca "lucram cu guvernul din Burkina Faso si cu alti parteneri internationali pentru a-i gasi pe cei responsabili si pentru a-i aduce in fata justitiei".

Moartea canadianului sporeste temerile ca influenta grupurilor violente avand legaturi cu Al-Qaeda si Statul Islamic s-a raspandit in Burkina Faso din tarile vecine, Mali si Niger. Atacurile militantilor islamici s-au intensificat in tara vest africana in ultimele luni. O stare de urgenta se afla in vigoare in mai multe provincii din nordul tarii incepand cu 31 decembrie, scrie Agerpres.

Ministrul de externe canadian Chrystia Freeland declarase miercuri ca guvernul de la Ottawa are cunostinta despre rapirea unui canadian in Burkina Faso si colaboreaza cu autoritatile locale.

La inceputul lunii ianuarie, un alt canadian si o italianca au disparut in Burkina Faso, a mai spus Ministerului Securitatii, care a precizat ca nu se cunoaste nimic despre soarta celor doi.