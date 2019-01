Astfel, potrivit listei finale a voturilor nominale, europarlamentarii romani din grupul PPE Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureasan, Cristian Preda si Theodor Stolojan sunt printre cei care au votat in favoarea raportului, la fel ca eurodeputata Monica Macovei, membra a grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ECR), si ca Damian Draghici (S&D).

In schimb, eurodeputatii din grupul S&D Andi Cristea, Doru Frunzulica, Maria Grapini, Dan Nica, Ioan Mircea Pascu, Emilian Pavel, Razvan Popa, Ciprian Claudiu Tanasescu, Claudia Tapardel si Gabriela Zoana au votat contra raportului.

Tot impotriva raportului respectiv au votat Norica Nicolai (membra a grupului europarlamentar ALDE), Csaba Sogor si Iuliu Winkler (ambii din grupul PPE).



Parlamentul European a adoptat raportul privind Protectia bugetului UE

Parlamentul European a adoptat joi raportul privind Protectia bugetului UE in cazul unor deficiente generalizate in ceea ce priveste statul de drept cu 397 de voturi pentru, 158 de voturi impotriva si 69 abtineri.

Raportul prevede ca, in cazul in care Comisia Europeana stabileste ca "deficientele generalizate in ceea ce priveste statul de drept" intr-o tara a UE ameninta gestionarea fondurilor UE, aceasta ar putea sugera masuri de la reducerea pre-finantarii pana la suspendarea platilor UE. Orice decizie va trebui sa fie adoptata si de Parlament si ministrii UE.



Potrivit unui amendament propus de Parlament la regulamentul initiat de Comisie, evaluarea executivului comunitar trebuie sa fie "obiectiva, impartiala si transparenta si bazata pe informatii din toate sursele relevante" si sa tina cont de criterii precum "cele utilizate in contextul negocierilor pentru aderarea la UE, in special capitolele referitoare la acquis-ul privind sistemul judiciar si drepturi fundamentale, justitie, libertate si securitate, control financiar si taxare, precum si de liniile directoare utilizate in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru a monitoriza progresul unui stat membru".

Printre sursele relevante sunt amintite si verdictele unor "institutii recunoscute" precum Curtea de Justitie a UE, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), rezolutiile Parlamentului European si rapoartele Curtii Europene de Conturi, concluziile si recomandarile unor organizatii relevante internationale, precum organismele Consiliului Europei, in special Comisia de la Venetia, precum si ale unor retele internationale, precum reteaua europeana a curtilor supreme si consiliile magistratilor, scrie Agerpres.

"Masurile care vor fi adoptate in eventualitatea unor deficiente generalizate si procedura care va fi urmata trebuie sa fie stabilite. Aceste masuri ar trebui sa includa suspendarea platilor si a angajamentelor, o reducere a finantarii in baza angajamentelor existente si interdictia de a incheia noi angajamente cu beneficiari", se mentioneaza intr-un alt paragraf al noului regulament.

De asemenea, deputatii europeni au votat pentru cresterea finantarii pentru Programul drepturilor si valorilor in perioada 2021-2027, pana la 1,834 miliarde de euro, aproape triplu fata de suma propusa de Comisia Europeana, 642 milioane de euro. Aceasta finantare va merge spre promovarea democratiei, a statului de drept si a drepturilor fundamentale in intreaga Uniune Europeana, inclusiv prin acordarea unui sprijin financiar organizatiilor societatii civile care lucreaza in aceste domenii.

Eurodeputatii au votat si prevederi potrivit carora tarile UE implicate in proceduri referitoare la amenintarea statului de drept sa isi piarda dreptul de a gestiona ele insele fondurile alocate in acest scop. In plus, PE cere o procedura rapida pentru plata fondurilor care sa sprijine dialogul democratic in statele membre unde valorile fondatoare ale UE sunt expuse riscului.