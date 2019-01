UPDATE: Parlamentul UE a votat, joi, inghetarea fondurilor europene pentru tarile care nu respecta statul de drept.

Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept in tarile membre a fost prezentat miercuri seara, la Strasbourg, de Eider Gardiazabal Rubial (social-democrati) si Petri Sarvamaa (crestin-democratilor).

"Avem un program complet. In cazul fiecarui stat trebuie sa ne asiguram ca judecatorii, curtile de justitie sunt impartiale. Din punct de vedere al managementului banilor, sa fie eficient. Articolul 7 din Tratatul UE nu este o chestiune de sanctionare, ci una de protejare a banilor Uniunii Europene. Trebuie sa avem un mecanism cu masuri potrivite care va sanctiona deficientele generalizate in ceea ce priveste statul de drept in statele membre. Trebuie sa fie proportional cu gravitatea abaterii. Masurile trebuie aplicate responsabil, sa nu se resfranga asupra cercetatorilor ori studentilor, intre altii", a spus Comisarul Günther Oettinger, potrivit News.ro.

El a asigurat ca, in ceea ce priveste aplicarea acestui regulament, vor fi primite informatii de la Curtea Europeana si alte institutii europene.

In ceea ce priveste modul de implementare, comisarul a mai spus ca Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene vor discuta pe aceasta tema.

"Totul trebuie sa fie limpede, sa nu existe zone gri. Trebuie sa existe si flexibilitate, pentru a avea instrumente pentru situatii neprevazute. Mecanismul statului de drept este o piatra de hotar pentru planul financiar 2021 - 2027", a conchis comisarul.

Votul in Parlamentul European va avea loc joi, dupa pranz, la Strasbourg. Proiectul de regulament va merge apoi la Consiliu, pentru a fi aprobat.