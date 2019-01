O inregistrare video difuzata pe retelele de socializare arata o pasare agatata de o tetiera, cu doua ore inainte ca aeronava sa aterizeze in capitala Marii Britanii.

O prima tentativa a unui membru al echipajului de a captura pasarea a esuat, fapt care i-a determinat pe unii dintre pasageri sa se alature "vanatorii", scrie Agerpres.

"Pasarea a fost in cele din urma prinsa de membrii echipajului cu ajutorul unor pasageri si predata dupa aterizarea din Londra autoritatilor aeroportuare, pentru a fi plasata in carantina", se afirma in comunicatul publicat de Singapore Airlines.

Comunicatul nu precizeaza insa modul in care pasarea a reusit sa ajunga la bordul cursei SQ322, pe 7 ianuarie.

Pasarea in cauza, o mierla indiana de culoare maron inchis, este originara din Asia de Sud-Est. Ea nu era fusese inscrisa pentru imbarcare si nu avea o eticheta de inregistrare.

Potrivit site-ului companiei Singapore Airlines, o loc la bordul unui avion care opereaza pe ruta Singapore - Londra costa la clasa business aproximativ 4.400 de dolari.