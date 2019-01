Pawel Adamowicz, in varsta de 53 de ani, a murit luni, la spital, din cauza ranilor grave pe care i le-a provocat duminica seara un fost detinut, cu cutitul, in timpul unui concert in scopuri caritabile.

Agresorul, care a fost retinut pe loc dupa atac este, potrivit presei locale, un barbat in varsta de 27 de ani, ce fusese condamnat pentru jefuirea unei banci si eliberat in decembrie a anului trecut, scrie Digi24.

Manifestatiile dupa atac s-au desfasurat sub sloganul "Opriti ura". La Gdansk, presedintele Consiliului Uniunii Europene, Donald Tusk, fost premier al Poloniei, nascut in acest oras, a vorbit in fata multimii: "Iti promit azi, draga Pawel, ca pentru tine vom elibera de ura Gdanskul nostru, Polonia noastra si Europa noastra".