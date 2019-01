''Nu am putut castiga'', a declarat Szumowski intr-o conferinta de presa, potrivit canalului de televiziune TVN.

Medicii l-au operat timp de cinci ore pe Adamowicz, potrivit agentiei de presa PAP.

Injunghiat in timpul unui concert caritabil, in fata a mii de spectatori, Pawel Adamowicz a fost grav ranit la inima, in diafragma si abdomen.

Agresorul primarului orasului Gdansk abia iesise din inchisoare

Agresorul sau, un localnic din Gdansk in varsta de 27 de ani cu prenumele Stefan, care tocmai a iesit din inchisoare, unde statuse mai mult de cinci ani pentru jafuri bancare, a fost retinut imediat.

Imaginile televizate l-au aratat pe autor strigand ''Adamowicz este mort!'', dupa care s-a napustit asupra primarului orasului Gdansk.

Inainte de a fi arestat, el a declarat ca vrea sa se razbune, afirmand ca a fost bagat dupa gratii si a fost ''torturat'' de catre partidul centrist Platforma Civica (PO, in prezent in opozitie), care se afla la putere la vremea respectiva. Acest partid a sprijinit candidatura lui Pawel Adamowicz, in cadrul alegerilor municipale din toamna anului trecut.

Acuzatiile contra atacatorului vor trebui sa fie schimbate din tentativa de omor in omor, a declarat un purtator de cuvant al Parchetului din Gdansk.

Politicieni din intregul spectru politic din Polonia, printre care premierul Mateusz Morawiecki si ministrul de interne Joachim Brudzinski, au condamnat atacul asupra lui Adamowicz, scrie Agerpres.

Primarul orasului Gdansk era un opozant declarat al partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS).

Pawel Adamowicz (53 de ani) era unul dintre cei mai longevivi primari din Polonia, fiind in aceasta functie din 1998. La alegerile regionale din 2018, el a obtinut 65% din voturi.