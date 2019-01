Sute de fotografi s-au inghesuit vineri la gradina zoologica din Beijing, dupa raspandirea zvonului - in principal prin aplicatia de mesagerie WeChat - ca in perimetrul acesteia a fost zarita neobisnuita pasare.

Macaleandrul - o pasare care ajunge pana la 14 cm, cu o pata ruginie pe barbie si pe piept - este des intalnit in intreaga Europa, insa rareori vazut la Beijing - fiind doar a treia oara cand prezenta sa a fost inregistrata in capitala, scrie Agerpres.

Unii dintre privitori au glumit chiar ca macaleandrul ratacit ar fi un "refugiat al Brexitului", in conditiile in care multi asociaza aceasta pasare cu Marea Britanie.

Nu este obisnuit ca aceasta pasare sa migreze si nu este clar cum acest exemplar s-a putut indeparta atat de mult de habitatul sau natural", a declarat Terry Townshend, fondatorul grupului Birding Beijing, pentru BBC.



"In mod normal, macaleandrul traieste in Europa, [iar] Beijingul este la cel putin 1.500 de mile distanta de locul unde ar trebui in mod normal sa fie", a explicat el. "Este insa probabil ca aceasta pasare sa provina din estul Europei, nu din Marea Britanie", a completat Townshend.

"Nu stim cu adevarat de ce aceste pasari apar in locuri ciudate, ar putea fi legat de vreme - atunci cand migreaza, ar putea fi impinse de vanturi puternice", a precizat expertul.

Potrivit acestuia, este probabil ca pasarea sa mai ramana la Beijing cateva saptamani, deoarece, in mod normal, ele se intorc acasa doar la sfarsitul iernii.

Macaleandrul a fost ales in 2015 prima pasare nationala a Marii Britanii intr-un sondaj realizat pe un esantion de 200.000 de persoane.