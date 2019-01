Un avion cargo Boeing 707, cu 10 persoane la bord, s-a prabusit luni dimineata, in apropiere de Teheran, Iran, pe fondul unor conditii meteorologice nefavorabile, a informat presa locala, citata de RT, potrivit Realitatea.net.

Avionul care transporta marfa venea din orasul Bishkek, Kyrgyzstan.

Agentia iraniana Fars, considerata ca fiind apropiata militarilor, a indicat ca la bord s-ar fi aflat 16 persoane si ca a supravietuit doar mecanicul.

"Nu avem informatii clare despre detaliile prabusirii", a spus seful Departamentului pentru situatii de urgenta din Iran, Pirhossein Kolivand.



Iran state TV office in karaj publishes first video from the site of the crashed cargo aircraft. pic.twitter.com/x50L9bz8FO