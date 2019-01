O echipa de oameni de stiinta din Statele Unite a descoperit o crestere cu 16% a riscului de avort in randul gravidelor expuse la niveluri ridicate de poluare cu dioxid de azot, un gaz rezultat in urma circulatiei autovehiculelor cu motoare diesel sau pe baza de benzina.

Concluziile au fost descrise drept "suparatoare" de unul dintre medicii care au condus studiul, de la Universitatea din Utah.



Avertizarea vine pe fondul cresterii ingrijorarii privind potentialele asocieri intre poluarea aerului si o lista din ce in ce mai mare de tulburari si afectiuni, inclusiv accidentul vascular cerebral, dementa si autismul.

Potrivit Serviciului National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie, se estimeaza ca una din opt femei care stiu ca sunt gravide ajunge sa piarda sarcina. Multe astfel de avorturi se petrec insa inainte ca femeile sa fie constiente de faptul ca sunt gravide, mentioneaza Press Association.

Studiul cu privire la posibilele legaturi dintre poluare si riscul de avort a fost realizat pe baza unei analize a cazurilor a peste 1.300 de femei care s-au adresat departamentului de urgenta al Universitatii din Utah dupa ce au suferit un avort intre anii 2007 si 2015.



Echipa de specialisti a calculat riscul de pierdere a sarcinii pe o perioada de trei sau sapte zile dupa cresterea nivelurilor de substante poluante din aer, respectiv microparticule in suspensie si dioxid de azot.

Cercetatorii au descoperit un risc mai mare de avort in cazul gravidelor expuse la niveluri ridicate de dioxid de azot - cu 16% mai mult in cazul unei cresteri de 10 parti la un miliard pe o perioada de sapte zile, scrie Agerpres.

Cantitatea de microparticule in suspensie din atmosfera nu a fost asociata in mod semnificativ cu o crestere a riscului de avort.

"Rezultatele acestui studiu sunt suparatoare si trebuie sa colaboram, la nivel de societate, pentru a gasi solutii constructive", a declarat Matthew Fuller, profesor asociat la universitatea amintita.

In opinia sa, femeile insarcinate ar trebui sa discute cu medicul lor despre orice problema de sanatate cu care se confrunta. De asemenea, ele pot gestiona acest risc prin evitarea activitatilor fizice in aer liber in zilele in care calitatea aerului este necorespunzatoare.