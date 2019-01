Politia a anuntat la randul sau ca 100 de persoane au fost retinute in decursul zilei, in special "pentru participare la un grup in vederea comiterii de violente, port de arme interzise, violente fata de agentii fortei de ordine publice", conform celui mai recent bilant transmis media.



"Vestele galbene" au iesit din nou in strada sambata, cu marsuri in provincie si la Paris, unde tensiunea a crescut brusc dupa-amiaza pe Champs-Elysées, in timp ce Ministerul de Interne francez exprimase temeri privind o reluare a violentelor.

Primele ciocniri au afectat sambata dupa-amiaza manifestatia "vestelor galbene" la Paris, in zona Champs-Elysée si in jurul Arcului de Triumf, constata un jurnalist AFP la fata locului.

In Piata Charles de Gaulle, in zona Champs-Elysées, jurnalistul a asistat la lansarea mai multor grenade lacrimogene.

Multi dintre manifestanti au venit echipati cu casti, masti de gaze si fumigene, scrie Agerpres.

Putin dupa 14:30, fortele de ordine au fost atacate cu "cateva proiectile" pe Bulevardul Wagram si au replicat prin tiruri cu grenade lacrimogene, potrivit Prefecturii Politiei (PP).

Coloana de "veste galbene" a plecat la sfarsitul diminetii din fata Ministerului de Finante, la Bercy, indreptandu-se spre Champs-Elysées.

32.000 de manifestanti in Franta, intre care 8.000 la Paris la orele amiezii

Aproximativ 32.000 de "veste galbene" manifestau sambata in jurul orei locale 14:00 in toata Franta, intre care 8.000 la Paris in cea mai importanta demonstratie din tara, in acest al IX-lea act al mobilizarii lor de la inceputul miscarii cu aproape doua luni in urma, potrivit datelor Ministerului de Interne, potrivit France Presse.

Circa 4.800 de "veste galbene" marsaluiau sambata in jurul orelor pranzului la Bourges pe o ruta autorizata, in timp ce 500 au ales sa manifesteze in centru, zona a fost interzisa orice fel de adunare, potrivit prefecturii Cher.



Apelul de a manifesta "in centrul Frantei", unde se afla orasul Bourges, reprezinta una din noutatile actului IX al "vestelor galbene".

In cadrul acestei manifestatii la Bourges, 18 persoane au fost retinute, potrivit prefecturii. Cinci dintre ele au fost retinute in primele ore ale diminetii, intr-o masina in care politia a gasit bile metalice, susceptibile sa serveasca drept proiectile. Ele au fost plasate in arest preventiv, a indicat procurorul din Bourges, Joel Garrigue.