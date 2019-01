Rahaf Mohammed Al-Qunun afirma ca a dorit sa fuga de abuzurile psihologice si fizice din partea familiei sale. Ea se afla deja in drum spre Toronto, unde este asteptata sambata dimineata, cand premierul canadian a facut anuntul vineri.

"I-am acordat azil. Suntem incantati sa facem acest lucru, deoarece Canada este o tara care tine cont cat este de important sa aperi drepturile persoanei si femeilor in intreaga lume. Pot confirma ca am acceptat cererea ONU", a declarat presei prim-ministrul la scurt timp dupa ce autoritatile thailandeze au anuntat plecarea lui Rahaf Mohammed Al-Qunun spre Canada.

Acest anunt a pus capat unei afaceri care dura de o saptamana si pe care tanara de 18 ani a facut publica creand in graba un cont pe Twitter. In vizita in Kuweit cu familia sa, Rahaf Mohammed al-Qunun a hotarat sa fuga de la parinti la sfarsitul saptamanii trecute luand un avion spre Bangkok, unde a fost arestata, scrie Agerpres

Dupa ce si-a mediatizat cazul, Rahaf Mohammed al-Qunun a fost plasata sub protectia Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) in Thailanda si o cerere de azil a fost adresata mai multor tari, printre care si Australia initial.



The UN Refugee agency has sent out this photo of Rahaf Mohammed al-Qunun at UNHCR HQ saying they welcome her expected arrival in #canada after PM @JustinTrudeau granted the teen asylum today. I’ll have more tonight at 6 on @CHCHNews pic.twitter.com/BYq9UbruBX