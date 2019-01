Update 20:11- Trei persoane au decedat si alte 37 au fost ranite.

In urma deflagratiei, aproximativ 20 de persoane ar fi fost ranite, dintre care doua in stare grava, relateaza libertatea.ro.

Explozia ar fi fost provocata de o scurgere de gaze.

BREAKING: Paris explosion sends people fleeing for their lives as buildings on fire https://t.co/DjHQ8KT6bf pic.twitter.com/URqzjNqnym — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) January 12, 2019

Declaratiile martorilor dupa explozia din Paris

Chirstophe Castaner, ministrul francez de Interne, s-a deplasat de indata la fata locului:, a declarat el.Deflagratia a fost atat de puternica, incat au fost spulberate geamurile cladirilor din apropiere., a mentionat un tanar.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

"Dormeam cand am auzit o bubuitura puternica! Ferestrele cladirii s-au spart, asa ca am coborat imediat. Am vazut ca este brutaria in flacari"

Autoritatile de la Paris, in alerta maxima

, a spus un alt martor.Circa 5.000 de politisti au fost desfasurati in Paris, intrucat un nou protest al "vestelor galbene" va avea loc sambata.

Initiate la inceputul lunii noiembrie, manifestatiile au degenerat destul de des in in confruntari cu fortele de ordine, scrie antena3.ro.