Totul s-a petrecut in sudul Danemarcei, in apropiere de Kolding, in august 2018. In noaptea nuntii barbatul a intretinut relatii sexuale cu fiica sa din greseala, crezand ca este sotia lui, relateaza Daily Mail.

La nunta, in timpul petrecerii, tanara in varsta de 20 de ani s-a imbatat, iar rudele s-au temut ca nu ajunge singura unde era cazata, asa ca tatal ei si un alt barbat au dus-o in camera de hotel a mirilor si au plecat. Dupa circa o ora si jumatate, in aceeasi camera au ajuns si mirii.

Tanara a povestit ca, in jur de ora 4:00 dimineata, barbatul a apucat-o, si desi ea a opus rezistenta in repetate randuri, a violat-o. Din cauza faptului ca era beata, tanara nu s-a putut apara de agresiunile tatalui.

La tribunal insa, barbatul a declarat ca nu isi aminteste sa fi intretinut relatii sexuale cu fiica lui, ci cu sotia sa, informeaza stirileprotv.ro.

La cateva zile dupa incident, intre cei doi a existat un schimb de mesaje in care barbatul si-a cerut scuze pentru ceea ce a facut, insa tanara i-a spus ca ar fi mai bine sa intrerupa orice fel de contact. Barbatul a fost gasit vinovat de viol si condamnat la 2 ani si sase luni de inchisoare.