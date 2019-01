Evenimentul a avut loc in Mexic, iar copila a decis sa se spanzure chiar in "Ziua Regilor Magi", un festival popular in Mexic.

Se pare ca mama fetitei i-ar fi facut constant reprosuri micutei, dupa ce tatal ei le-a parasit. Mama considera ca fetita este vinovata pentru plecarea barbatului ei si, in incercarea de a-si vedea mama fericita, fetita a decis sa-si puna capat zilelor, noteaza antena3.ro.

Autoritatile au deschis o ancheta in acest caz. In egala masura, este cautata si mama fetitei, care a disparut.

Biletul de adio al fetitei de 10 ani care s-a sinucis

Vreau doar sa va intreb daca mama mea va fi cea mai fericita femeie din lume, dupa ce eu nu voi mai fi aici. Eu sunt doar o durere si o ruina in viata ei de cand m-am nascut, pentru ca am fost motivul pentru care tatal meu a plecat din casa noastra. Vreau sa-i cer mamei sa fie calma, sa nu munceasca prea mult, cel mai bun cadou pe care mi-l port dori este fericirea ei. Sper ca intr-o zi iti vei aduce aminte de mine si in cer, in sfarsit ma vei imbratisa. Cred ca cel mai bun cadou pentru cei trei regi este daca ma omor. Asa cum mi-ai spus mereu, 'imi doresc sa nu te fi nascut niciodata'. Te iubesc atat de mult, mama, stiu ca cei trei regi nu exista, dar iti dau acest cadou".