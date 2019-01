EIU, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, scrie in raportul sau ca 'indispozitia democratica' s-a resimtit in special in vestul Europei, unde starea democratiei s-a deteriorat pentru al treilea an consecutiv.

Totusi, chiar si cu o usoara imbunatatire raportata in 2018, estul Europei s-a deteriorat cel mai mult de cand EIU si-a inceput 'Indexul democratiei' in 2006.

In ciuda 'indispozitiei democratice', tarile din Europa domina in continuare primele locuri din Index la nivel global - Norvegia este pe pozitia intai, fiind urmata de Islanda si Suedia.

Rusia, cea mai putin democrata tara din Europa

Europa de Vest are cele mai multe tari pe care raportul le considera 'democratii depline', in timp ce Europa de Est domina in schimb categoria 'democratiilor imperfecte'.

Totusi, statisticile nu sunt in totalitate negative. In ciuda deteriorarii generale din ultimii trei ani in vestul Europei, Finlanda, Germania si Malta au avansat in 2018, scrie Agerpres.

De asemenea, in Europa de Est, "imbunatatiri substantiale" au fost inregistrate in Armenia, Estonia si Macedonia.

Dintre tarile membre ale Uniunii Europene, Suedia s-a plasat pe prima pozitie.

La celalalt capat, Romania s-a plasat pe ultima pozitie dintre tarile din UE, in timp ce penultimul loc este ocupat, la o diferenta foarte mica, de Croatia.