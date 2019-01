France Presse: Liviu Dragnea, actiune in justitie impotriva Comisiei Europene, dupa ancheta OLAF

Presedintele partidului aflat la putere in Romania, Liviu Dragnea, a intentat o procedura impotriva Comisiei Europene la Curtea de Justitie a UE (CJUE), in urma unei anchete in care este acuzat in legatura cu folosirea de fonduri europene, a precizat miercuri CJUE pentru agentia France Presse.