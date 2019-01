Numit ''aria fritta'' ("aer prajit"), acest preparat culinar inedit a fost conceput pentru a evoca celor care trec pragul localului din nordul Italiei o plimbare in natura si inhalarea de aer curat, dupa cum sustine maestrul bucatar Nicola Dinato.



Preparatul este realizat din tapioca prajit in baie de ulei si contine o aroma speciala in urma ''infuzarii'' cu ozon timp de zece minute.

Italian Restaurant Serves “Fried Air” | via Oddity Central / Alternatively, you can just watch Congressional hot air on C-SPAN. https://t.co/o1Nm4vS7Wj pic.twitter.com/fxrCMGmyMI — Tom Bolt (@TomBolt) January 5, 2019

Desi pretul afisat pentru o portie de ''aer prajit'' este de 30 de dolari, preparatul le este oferit clientilor gratuit, conform unuia dintre angajatii localului, scrie Agerpres

Acesta este ''servit drept aperitiv'' pentru a le reaminti clientilor ca ''trebuie sa incerce mereu sa isi umple viata cu experiente reale'', a explicat Dinato pentru publicatia Tribuna di Treviso.