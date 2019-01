Femeia a intrat in coma in urma cu peste zece ani dupa ce a suferit un accident si a fost la un pas de a se ineca. La 29 decembrie ea a adus pe lume un baietel sanatos.

Personalul centrului de ingrijire Hacienda HealthCare unde era internata femeia nu a observat sarcina acesteia, potrivit unei surse citate de postul local din reteaua CBS. Reprezentantii unitatii sanitare s-au sesizat abia cand au "auzit-o gemand", potrivit aceleiasi surse.

Politia spera sa poata preleva mostre ADN de la toti membrii personalului institutiei si sa efectueze verificari asupra altor pacienti, potrivit surselor citate de ABC15.

Centrul Hacienda HealthCare din Arizona, care are in ingrijire aproximativ 2.500 de persoane pe an, a dat asigurari prin intermediul unui comunicat ca va coopera cu autoritatile, scrie Agerpres.



"Efectuam un audit intern al protocoalelor noastre pentru a ne asigura ca fiecare rezident este in siguranta si este ingrijit cat mai bine", a precizat institutia.

Furiosi si ingrijorati, parintii altor pacienti cauta sa ii mute pe acestia la alte unitati de ingrijire. "Suntem cu totii in stare de soc", a marturisit presei Karina Cesena, care nu a mai plecat de langa patul fiicei sale in varsta de 22 de ani, spitalizata de doi ani la acest centru.

Directorul executiv al Hacienda HealthCare, Bill Timmons, si-a anuntat luni demisia, conform NBC News. Demisia sa a fost acceptata in unanimitate de membrii consiliului de administratie al centrului, potrivit unui comunicat emis luni de aceasta institutie.

In filmul "Hable con ella", lansat in 2002, regizorul spaniol Pedro Almodovar spune povestea unei femei violate in timp ce se afla in coma, care se trezeste la momentul nasterii. Cineastul a primit Oscarul pentru cel mai bun scenariu pentru acest film bazat pe o idee inspirata, potrivit spuselor sale, dintr-o intamplare de fapt divers petrecuta in Romania, noteaza AFP.