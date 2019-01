Evenimentul, ce incheie procedura de recunoastere a Bisericii ortodoxe ucrainene de catre Patriarhia din Constantinopol, a avut loc cu prilejul slujbei de Boboteaza, la biserica Sfantul Gheorghe din cadrul Patriarhiei ecumenice de la Istanbul, in prezenta, printre altii, a presedintelui ucrainean Petro Porosenko,informeaza Agerpres.

Documentul ('tomos') a fost semnat sambata de patriarhul ecumenic Bartolomeu si de mitropolitul Epifanie, ales in decembrie in fruntea noii Biserici. Decretul de autocefalie deschide calea pentru recunoasterea acestei Biserici de alte confesiuni crestine.

Presedintele Ucrainei a anuntat la 15 decembrie crearea Bisericii ortodoxe ucrainene independente de Patriarhia Moscovei, ca urmare a unei decizii in acest sens a ''Conciliului de Reunificare'', format din fete bisericesti ortodoxe ucrainene.

In octombrie, patriarhul ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului a recunoscut o biserica ortodoxa independenta in Ucraina, revocand o decizie veche de 332 de ani care plasase Ucraina sub Patriarhia Moscovei. In replica, Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat ruperea relatiilor cu Patriarhia Constantinopolului.

Tensiunile religioase marcheaza un nou episod al 'divortului' politic, cultural si social intre Kiev si Moscova dupa anexarea peninsulei Crimeea in 2014 si izbucnirea unui conflict intre armata ucraineana si separatistii prorusi, mai noteaza AFP.