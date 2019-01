Muzeul Met din New York, record de 7,4 milioane de vizitatori in 2018

Metropolitan Museum din New York a inregistrat un record de aproximativ 7,36 milioane de vizitatori in 2018, un succes neasteptat pentru acest centru care a impus la inceputul lunii martie un pret de intrare pentru persoanele care nu locuiesc in aceasta metropola, relateaza sambata AFP.