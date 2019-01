De Anul Nou, pe contul de Twitter al Huawei au fost publicate doua urari 'Happy #2019' prin mesaje trimise 'via Twitter for iPhone'.

Mesajele au fost eliminate rapid de pe contul de Twitter al Huawei, dar cu toate acestea capturi de pe ecran s-au raspandit rapid prin social media. Este vorba de o gafa jenanta pentru cel mai mare producator chinez de echipamente de telecomunicatii, care in 2018 a devansat Apple, devenind al doilea mare producator mondial de smartphone. In plus, directorul financiar de la Huawei, Meng Wanzhou este retinuta in Canada si risca sa fie extradata in SUA pentru acuzatiile de frauda bancara, scrie Agerpres.

Intr-un document intern al Huawei, datat 3 ianuarie si consultat de Reuters, vice-presedintele Chen Lifang subliniaza ca acest "incident a provocat pagube brandului Huawei". Compania chineza i-a retrogradat cu o treapta pe cei doi angajati responsabili de aceste mesaje, iar salariile lor lunare au fost reduse cu 5.000 de yuani (728,27 dolari).

Twitter, la fel ca si alte servicii straine de mesagerie precum cele ale Facebook Inc si Alphabet Inc, este blocat in China, unde Internetul este cenzurat. Pentru a avea acces la Twitter, utilizatorii chinezi au nevoie de o conexiune de tip virtual private network (VPN).

Aceasta nu este prima data cand un produs Apple a creat o situatie penibila. Anul trecut, Hu Xijin, editorul sef al cotidianului nationalist Global Times, a fost ironizat in mediul online dupa ce a utilizat un iPhone pentru a-si exprima sprijinul pentru producatorii chinezi de telefoane Huawei si ZTE.