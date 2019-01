Furtuna tropicala Pabuk s-a apropiat de sudul Thailandei cu vanturi de pana la 65 km/h, aducand valuri inalte si vijelii si se asteapta sa atinga uscatul vineri.

Bangkok Airways a anulat toate zborurile spre si dinspre populara destinatie de vacanta Koh Samui. Mass-media au relatat, de asemenea, ca si sosirile si plecarile de feriboturi au fost suspendate.

Departamentul de meteorologie din Thailanda a avertizat in legatura cu ploi torentiale si vanturi puternice in mai multe provincii, inclusiv in cele cu destinatii insulare populare, cum ar fi Samui, Phuket si Krabi, scrie Agerpres.

Unii operatori hotelieri au raportat mai multe plecari anticipate, dar au dat asigurari ca s-au pregatit pentru venirea furtunii.

"De dimineata am pregatit buncare de nisip si am baricadat ferestrele. Am pregatit, de asemenea, truse de prim ajutor, torte, apa, alimente si combustibil pentru generatorul de energie al hotelului", a declarat managerul unui hotel de pe plaja Chaweng, adaugand ca si alti operatori hotelieri au facut pregatiri similare.

Cu toate acestea, zeci de mii de turisti, foarte numerosi in Thailanda in timpul sarbatorilor de sfarsit de an, au inceput sa plece miercuri dimineata de pe mai multe insule din golful Thailandei, au anuntat autoritatile joi.