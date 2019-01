''Din pacate, Instagram are continut nu doar ilegal, dar si imoral si obscen'', a declarat Javad Javadnia, responsabil IT in cadrul Parchetului iranian.

Pentru a pune in aplicare aceasta interdictie, autoritatile asteapta o decizie finala din partea conducerii politice a Iranului, a relatat agentia de presa Isna.

Aplicatia Instagram este extrem de populara in Iran, unde milioane de persoane o folosesc pentru a distribui imagini si inregistrari video. O mare parte a continutului - atat din interiorul, cat si din afara tarii - incalca regulile stricte ale republicii islamice, scrie Agerpres.

Twitter, Facebook si serviciul de mesagerie criptata Telegram sunt deja interzise in Iran.

Observatorii politici internationali sunt de parere ca blocarea retelelor de socializare online este motivata politic, intrucat acestea sunt folosite deseori de criticii regimului de la Teheran pentru a comunica si a-si promova ideile.