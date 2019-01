Aceasta reactie vine ca urmare a unor sondaje care l-au cotat pe Trump ca una dintre cele mai nepopulare figuri politice de pe continentul european, potrivit The Independent, citat de Hotnews.ro.

"Conform unui sondaj realizat de Centrul de Cercetare Pew in 2016, 84% din populatia Germaniei, Marii Britanii, Frantei, Canadei si Suediei credeau ca presedintele american va face ceea ce trebuie in relatiile internationale”, a scris senatorul republican Mitt Romney, ce considera ca Trump nu s-a ridicat la inaltimea functiei sale.

Ca raspuns la comentariile lui Romney, Trump a spus ca este preocupat de publicul american, de platitorii americani de taxe, nu de europeni.

"Nu sunt ales de europeni, sunt ales de americani, de americanii platitori de taxe. Relatia mea cu liderii europeni este foarte buna.

As putea sa fiu cea mai populara persoana din Europa. As putea sa candidez pentru orice functie mi-as dori. Dar nu vreau. Vreau ca oamenii sa ne trateze corect si asta nu se intampla. Nu ar trebui sa fiu popular in Europa. Vreau ca Europa sa plateasca. Nu imi pasa de Europa", a declarat presedintele SUA.