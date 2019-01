Trei din cele 15 avioane implicate in accidente erau exploatate de companii aeriene aflate pe 'lista neagra' a Uniunii Europene, a precizat ASN, intr-un comunicat.

In 2018 au avut loc in jur de 37.800.000 de zboruri, ceea ce inseamna un raport de un accident aviatic mortal la 2,54 milioane de zboruri.

Anul 2017 fusese cel mai sigur pentru transporturile aeriene mondiale din 1946, cu un total de zece accidente ale unor avioane de pasageri, care s-au soldat cu 44 de morti.

Potrivit ASN, statisticile arata ca 2018 a fost al treilea cel mai sigur an in privinta numarului de accidente mortale, si al noualea din punctul de vedere al bilantului de victime, scrie Agerpres.



'Aceasta arata progresele uriase realizate in materie de securitate', a subliniat directorul ASN, Harro Ranter, citat in comunicat.

Accidentele cu pierderea controlului raman totusi 'o problema majora de securitate', acest tip de evenimente fiind responsabil de cel putin zece din cele mai grave 25 de catastrofe din ultimii cinci ani, indica ASN.

In octombrie 2018, un Boeing 737 al companiei Lion Air s-a prabusit in largul coastelor indoneziene, cu 189 de persoane la bord.

In mai, un Boeing 737-200, inchiriat de o companie cubaneza de la cea mexicana Global Air, s-a prabusit in apropierea aeroportului din Havana, provocand decesul a 112 persoane.

In martie, un avion al US-Bangla Airlines s-a prabusit langa aeroportul din Kathmandu, in Nepal. Numarul victimelor a fost de 55.

La bilantul negru al anului 2018 a contribuit si accidentul unui avion al companiei Saratov Airlines, in februarie, la scurt timp de la decolarea din Moscova, cand au murit 71 de oameni. In aceeasi luna, un aparat al Aseman Airlines s-a prabusit in Iran, cei 66 de pasageri si membri de echipaj pierzandu-si viata.

Aviation Safety Network (ASN), cu sediul la Haga, face parte din Flight Safety Foundation, o asociatie nonprofit care se ocupa din 1947 de imbunatatirea securitatii transporturilor aeriene.