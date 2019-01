"Si eu sunt nerabdator sa ma intalnesc cu presedintele Kim care isi da seama foarte bine ca Coreea de Nord poseda un potential economic formidabil", a scris liderul de la Casa Alba intr-un scurt mesaj pe Twitter, potrivit Hotnews.ro.

Dupa summitul istoric dintre cei doi care a avut loc in iunie la Singapore, Donald Trump a insistat pe langa Kim Jong Un in legatura cu posibilitatile de dezvoltare economica pe care le va avea Coreea de Nord daca se denuclearizeaza si se elibereaza astfel de sanctiunile internationale care apasa asupra sa.

Trump si-a exprimat speranta ca un summit cu Kim Jong-un sa aiba loc la inceputul lui 2019, iar acesta a declarat ca este dispus sa aiba o intalnire cu Donald Trump oricand pentru "a produce rezultate care vor fi salutate de comunitatea internationala".

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential!