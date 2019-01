"La multi ani tuturor, inclusiv celor plini de ura si mass-media Fake News. 2019 va fi un an fantastic pentru toti cei care nu sufera de sindromul de tulburare Trump.

Doar calmati-va si bucurati-va de calatoriile voastre, o multime de lucruri marete se petrec in tara noastra", a scris Donald Trump pe Twitter.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!