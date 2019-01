"Cat de multa dispersare si singuratate exista in jurul nostru. Lumea este complet conectata, dar pare tot mai dezbinata", a spus papa la slujba traditionala de Anul Nou in Bazilica Sf. Petru.

In predica sa, el a adus un omagiu maternitatii, spunand ca o lume care priveste spre viitor uitand "privirea mamei" este mioapa.



"Este posibil sa-si sporeasca profitul, dar nu-i va mai vedea pe ceilalti ca pe copii. Va face bani, dar nu pentru toata lumea. Noi vom locui toti in aceeasi casa, dar nu ca frati si surori", a spus el.

Mesajul de Anul Nou vine dupa un turbulent 2018 pentru papa, a carui Biserica a fost lovita de un val de scandaluri sexuale in toata lumea, pe care Francisc nu a reusit sa le controleze, comenteaza Reuters.

Sentimentul de criza a fost subliniat luni, cand purtatorul de cuvant al Vaticanului si adjunctul sau au demisionat brusc si neasteptat in urma dezacordurilor privind strategia de comunicare.

Papa Francisc nu a facut nici o referire clara la aceasta situatie, dar a cerut ca romano-catolicii sa ramana inradacinati in Biserica, spunand: "Unitatea conteaza mai mult decat diversitatea", scrie Agerpres.

El a avertizat de asemenea ca Biserica risca sa devina "un frumos muzeu al trecutului'' daca oamenii isi pierd minunatia credintei.

Ulterior, la mijlocul zilei de marti, cu ocazia primei sale slujbe Angelus din 2019, papa Francisc a afirmat ca politica "nu este rezervata doar guvernantilor" si ca fiecare "este responsabil de viata cetatii".

"Nu credem ca politica este rezervata doar guvernantilor", a declarat Papa in prima zi a anului, cand se marcheaza si Ziua Mondiala a Pacii.



"Suntem cu totii responsabili de viata cetatenilor, de binele comun, iar politica este pe atat de buna pe cat fiecare face ce trebuie in serviciul pacii", a adaugat Suveranul Pontif de la fereastra palatului apostolic de la Vatican, in Piata Sfantul Petru.

Tema celebrata in acest an de catre Papa Francisc pentru a 52-a editie a Zilei Mondiale a Pacii este "politica buna in serviciul pacii".

Aceasta zi, instituita de Papa Paul al VI-lea in 1967, a fost celebrata prima data in urma cu 50 de ani, iar in fiecare an, cu aceasta ocazie, Suveranul Pontif le adreseaza sefilor de stat din intreaga lume un mesaj care invita la reflectie pe aceasta tema.

''Va urez un an bun si sfant!'', si-a incheiat papa Francisc alocutiunea de la rugaciunea "Angelus" din 1 ianuarie.