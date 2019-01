"Este atat de usor sa scrii un comentariu sau sa partajezi o fotografie pe social media care pot fi jignitoare si lasa cicatrici adanci. Genul asta de lucruri intra in spatiul cibernetic si se raspandesc ca niste roiuri de muste", a spus ea in discursul sau televizat de Anul Nou.



"Important nu e cum arati si ce-ai realizat, ci cine esti si cum te comporti cu altii - cu prietenii si colegii tai de scoala", a afirmat Margrethe a II-a.

Regina s-a referit in discursul sau si la schimbarea climatica si la rolul pe care il au tinerii in combaterea ei, scrie Agerpres.

"Ei inteleg ca problemele viitorului vor deveni ale lor. Ei - spre deosebire de noi, oamenii mai in varsta - nu vor sa ramana inchistati in obiceiuri vechi", a afirmat regina Danemarcei.

Discursul a fost rostit la Palatul Fredensborg, la circa 40 km nord de Copenhaga, unde sotul ei, Printul Henrik, a murit in februarie la varsta de 83 de ani.

In discursul ei, regina si-a exprimat recunostinta "pentru simpatia calda aratata noua si pentru intelegerea contributiei printului Henrik care a fost atat de frumos exprimata de toata lumea in Danemarca la moartea sa".

Henrik, nascut in Franta, s-a casatorit cu Margrethe in 1967, cand ea a devenit printesa incoronata. Ea a devenit regina in 1972, dar Henrik a ramas print.