"Oh, nu, este 2018 din nou", a titrat ziarul ''Sydney Morning Herald", remarcand greseala din mesajul proiectat deasupra podului in momentul in care au fost lansate 8,5 tone de artificii.

Doar unele persoane experimentate din public au surprins momentul pe retelele sociale cand aproximativ un milion de oameni au asistat in Golful Sydney, in apropiere de Casa Operei, la festivitatea de marcare a Anului Nou.

happy new year apparently it's still 2018 here in sydney ✨ pic.twitter.com/laLXA4vo89 — michelle (@michvllv) December 31, 2018

Pe Twitter, unii au descris aceasta eroare ca fiind "Ziua cartitei", referindu-se la filmul din 1993 cu Bill Murray, scrie Agerpres

Anna MacInerney, sefa organizarii evenimentului, a spus ca nu i-a placut greseala si a incercat sa trateze momentul cu umor si sa intoarca pagina.