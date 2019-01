Pe parcursul acestei nopti, insa, autoritatile si-au dublat eforturile pentru a preveni tragedii. Iata cum au intampinat oameni din intreaga lume venirea noului an:

Sute de mii de oameni in strada la New York, pe o vreme ploioasa

Sute de mii de oameni au numarat secundele pana la intrarea in noul an in Times Square din New York, unde au urmarit coborand traditionala sfera de cristal care da startul lui 2019 si focurilor de artificii, relateaza dpa.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Masurile de securitate au fost stricte, autoritatile desfasurand mii de politisti, inclusiv unii inarmati cu pusti, scrie Agerpres.

New-yorkezii si turistii s-au adunat luni in Times Square in pofida unei ploi reci "care a udat confetti si orice altceva", a relatat New York Daily News. Bebe Rexha a cantat melodia "Imagine" a lui John Lennon inainte ca sfera puternic luminata, incrustata cu cristal, sa fie coborata pentru a marca inceputul lui 2019.

Spectacolul de artificii de Anul Nou de la Londra, dedicat cetatenilor europeni

Peste o suta de mii de persoane s-au adunat in centrul Londrei pentru a intampina Noul An cu cel mai mare foc de artificii din Europa, relateaza dpa.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Primarul Sadiq Khan a dedicat spectacolul de la asa-numita "Roata londoneza" sau "London Eye" cetatenilor europeni care traiesc in capitala britanica. Cuvintele "Londra este deschisa" au fost rostite in sapte limbi dupa ce au inceput focurile de artificii.

"Aducand un omagiu relatiei noastre apropiate cu Europa cand salutam Noul An in aceasta noapte, vom arata inca o data lumii ca Londra va fi mereu deschisa", a postat Khan pe Facebook.

Turnul Big Ben de la Westminster, care a fost redus la tacere timp de peste un an cu exceptia unor ocazii speciale din cauza unei renovari extinse, a sunat cele 12 batai pentru trecerea in 2019.

Intre timp, zeci de mii de persoane au sarbatorit la Edinburgh Hogmanay, denumirea data in Scotia ultimei zile a anului, cu un concert al trupei rock Franz Ferdinand.

2019, intampinat cu muzica si dans si artificii, la Rio de Janeiro

Sute de mii de oameni au sarbatorit sosirea Anului Nou la Rio de Janeiro cu artificii, muzica si dans, relateaza agentia dpa.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Localnicii si turistii s-au amestecat pe faimoasa plaja Copacabana din oras pentru a privi un spectacol de 14 minute in care cateva tone de focuri de artificii au fost trase in aer la miezul noptii (02:00 GMT).

Inainte si dupa trecerea in noul an atmosfera a fost animata cu muzica si dansuri de trupe si DJ-ei, intre care bine-cunoscutul chitarist si fostul ministru al culturii Gilberto Gil si populara cantareata de muzica funk Ludmilla.

Spectacol de artificii impresionant in Australia

Entuziasmul celor peste un milion de petrecareti aflati in portul din Sydney pentru a asista la spectaculosul foc de artificii si a intampina trecerea in noul an nu a fost descurajat de o furtuna care s-a pornit in cursul serii, potrivit dpa. Cerul s-a inseninat in timp util pentru ca australienii sa poata admira, la miezul noptii, cele 8,5 milioane de tone de artificii, care au costat 6 milioane de dolari australieni (4,22 de milioane de dolari americani) si care au iluminat portul, fiind transmise in direct catre miliarde de oameni din toate colturile lumii.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Asia a intampinat 2019 cu batai de clopote, artificii si nunti colective

Clopotele au sunat si artificiile au aprins cerurile in tarile din Asia pe masura ce acestea au trecut in noul an, relateaza luni dpa.

In Taiwan, capitala Taipei a organizat un foc de artificii pe celebrul zgarie-nori Taipei 101, de 509 metri inaltime, una dintre cele mai inalte cladiri din lume. Au fost lansate artificii de pe toate cele patru laturi ale Taipei 101, iar pe una a fost prezentat un montaj de animatie de 380 de secunde, cu imagini de fructe si animale si piete nocturne, scrie Agerpres.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

China

a trecut in 2019 la trei ore dupa Australia, dar aici nu s-a intamplat nimic de genul giganticului foc de artificii din golful Sydney, scrie AFP.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Presedintele Xi Jinping a profitat de alocutiunea sa de Anul Nou pentru a promite ca va continua reformele si deschiderea tarii sale catre lume. "Ritmul reformelor va continua si poarta se va deschide si mai mult", a spus seful statului chinez.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Anul nou a inceput in liniste in China, unde principalele festivitati vor avea loc de Anul Nou chinezesc, care incepe pe 5 februarie potrivit calendarului lunar, noteaza dpa.

Petrecerile de Anul Nou sunt in general de mai mica amploare in China comparativ cu alte parti ale lunii. Exceptia o constituie regiunea administrativa speciala Hong Kong, unde artificii stralucitoare au aprins portul.

In Japonia, clopotele din templele budiste au batut de 108 ori pentru a marca Noul An, o traditie care reaminteste numarul de dorinte pamantesti pe care o persoana trebuie sa le depaseasca pentru a ajunge in nirvana.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

In primele trei zile ale Noului An, se asteapta ca milioane de japonezi sa mearga la altare si temple din intreaga tara pentru a se ruga pentru fericire si prosperitate.

In loc de un foc de artificii, anulat in semn de respect pentru victimele tsunamiului din privincia Banten, capitala indoneziana Jakarta a decis sa organizeze o nunta colectiva pentru 500 de cupluri in corturi de mari dimensiuni.

Seara de Revelion a fost aleasa pentru ca "toata lumea sa le poata sarbatori casatoria odata cu ei", a explicat guvernatorul regiunii, Anies Baswedan.

"Sunt fericita, cu adevarat fericita", a declarat pentru AFP una dintre tinerele sotii, Rohilah.

Focuri de artificii spectaculoase au mai fost si in Dubai, Madrid, Paris, Noua Zeelanda.