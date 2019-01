Avertismentul sau intervine dupa 12 luni de apropiere diplomatica intre Phenian si Washington.

"Daca SUA nu isi respecta promisiunea pe care au facut-o in fata lumii intregi, s-ar putea sa nu avem alta alegere decat sa luam in calcul un alt mod de a ne apara suveranitatea si interesele", a avertizat Kim in discursul transmis in direct de televiziunea de stat nord-coreeana.

Kim Jong Un s-a referit la summitul istoric cu presedintele SUA Donald Trump din iunie din Singapore, in cadrul caruia numarul unu nord-coreean a spus ca a avut "discutii fructuoase" cu liderul de la Casa Alba si ca a "schimbat idei constructive" cu el.

In cadrul acestui summit, cei doi lideri au semnat un acord redactat in termeni vagi privind o viitoare denuclearizare a peninsulei nord-coreene. Insa putine progrese s-au inregistrat intre timp si cele doua capitale nu s-au pus de acord asupra semnificatiei exacte a textului.

Coreea de Nord este vizata de numeroase sanctiuni internationale

Printre sanctiuni se numara cele impuse de Consiliul de Securitate al ONU din cauza programelor sale de arme nucleare si de rachete balistice.

In cadrul acestor programe derulate cu incalcarea rezolutiilor ONU, Coreea de Nord a efectuat sase teste nucleare si a dezvoltat si testat rachete balistice care, potrivit expertilor, ar fi capabile sa atinga intregul teritoriu continental al SUA, scrie Agerpres.

"Sunt gata in orice moment sa ma asez din nou la masa de negociere cu presedintele SUA si voi face toate eforturile posibile pentru a produce un rezultat care va fi salutat de comunitatea internationala", a mai afirmat Kim Jong Un in discursul sau.

Insa SUA si Coreea de Sud nu ar mai trebui sa efectueze manevre militare comune, care sunt "o sursa de tensiune", a adaugat Kim Jong Un.

Amploarea acestor manevre a fost mult redusa dupa summitul de la Singapore, noteaza AFP.

"Echipamentele legate de razboi - inclusiv elementele strategice venind de la puteri externe - nu ar mai trebui sa fie autorizate" in peninsula, a spus liderul nord-coreean.

Seulul si Washingtonul au o alianta strategica, 28.500 de militari americani fiind stationati in Coreea de Sud pentru a proteja tara impotriva vecinului din nord.