Politia a confirmat ca un barbat si o femeie au fost transportati la spital "cu rani de cutit" dupa atac, care a avut loc chiar inainte de ora locala 21.00 (21.00 GMT) in statia Victoria, aflata la nord de centrul Manchester.

Un politist a avut si el nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a fost ranit cu cutitul la umar, a precizat politia, mentionand ca un barbat a fost retinut.

Nu se stie pana in prezent daca a existat o motivatie terorista pentru atac, noteaza dpa.

Ziarul Manchester Evening News a relatat ca statia a fost inchisa si a postat pe site-ul sau fotografii in care se poate remarca o prezenta politieneasca substantiala.

Ce spun martorii despre atacul cu cutitul din Manchester

Potrivit Press Association, care citeaza un martor, atacatorul a strigat "Allah" dupa ce i-a atacat pe trecatori.

Martorul citat de PA este Sam Clack, producator la BBC, care astepta sa ia tramvaiul de la statia Victoria. El a a relatat ca a auzit un tipat si s-a uitat in josul platformei. "Pareau sa fie un barbat de circa 60 de ani si o femeie de o varsta similara si un alt tip imbracat complet in negru. Parea ca se certau dar femeia tipa tare. Am vazut politia indreptandu-se rapid spre el", a povestit barbatul.



"A venit spre mine. M-am uitat in jos si am vazut ca avea un cutit de bucatarie cu o lama de 25 cm. A fost frica, frica pura", a povestit el.

Potrivit lui Clack, politia a folosit un Taser si un spray cu piper inainte ca "sase sau sapte" agenti sa sara sa-l imobilizeze, scrie Agerpres.

"Atata timp cat continuati sa ne bombardati tarile, genul asta de lucruri va continua sa se intample", ar fi spus barbatul in timp ce era tinut la pamant de politisti, potrivit producatorului BBC.

Atacul cu cutitul de la Manchester, investigat de politia britanica antiterorism

Politia britanica antiterorism investigheaza atacul cu cutitul din statia feroviara Victoria din Manchester in cadrul caruia trei persoane, printre care si un politist, au fost ranite in seara de Revelion, a anuntat Greater Manchester Police, citata de Reuters.

Politia este insa deschisa si la alte explicatii, intrucat nu exista informatii care sa sugereze o amenintare mai ampla, a precizat politia din Manchester pe Twitter. Aceasta a precizat ca un barbat se afla in custodia politiei si ca cei raniti sunt intr-o stare "grava", dar care nu le ameninta viata.



"Evenimentele i-au ingrijorat, lucru de inteles, pe oameni, dar trebuie sa subliniez ca incidentul nu este in desfasurare, un barbat este in custodie si in prezent nu exista informatii care sa sugereze ca exista o amenintare mai ampla in acest moment", a precizat comisarul sef adjunct Rob Potts intr-un comunicat.

Politia a precizat ca barbatul retinut va fi interogat "sub suspiciunea de tentativa de crima".