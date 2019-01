Australia a intrat in 2019 cu un spectacol de artificii impresionant/ VIDEO

Entuziasmul celor peste un milion de petrecareti aflati in portul din Sydney pentru a asista la spectaculosul foc de artificii si a intampina trecerea in noul an nu a fost descurajat de o furtuna care s-a pornit in cursul serii, potrivit dpa.