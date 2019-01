Focurile de artificii pentru intampinarea noului an au iluminat Apia, capitala statului Samoa, spre bucuria localnicilor si turistilor care si-au programat vizita astfel incat sa fie primii care marcheaza trecerea in 2019.

Petrecaretii din Samoa au posibilitatea de a celebra Revelionul de doua ori: dupa ce ciocnesc o cupa de sampanie la miezul noptii in tara lor, pot lua avionul spre Samoa de Est, aflata la o distanta de 164 de kilometri, unde sarbatoresc a doua oara intrarea in noul an, scrie Agerpres.

Autoritatile de la Apia au decis in 2011 sa treaca din partea de est a liniei internationale de schimbare a datei, in partea de vest, devenind astfel prima tara care primeste noul an, in timp ce insula vecina Samoa de Est, a ramas in partea de est a liniei internationale de schimbare a datei si este ultimul teritoriu care intra in noul an.