Declaratia intervine ca raspuns la unele ''atacuri'' aparute in presa ale presedintelui Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, la adresa sefei Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti.



''Ne asteptam ca ambasadorul nostru la Bucuresti sa fie tratat cu acelasi respect cu care Comisia il trateaza pe ambasadorul roman la Bruxelles. Nu vom permite ca ambasadorul nostru sa devina sacul de box al controverselor politice interne", subliniaza purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene Mina Andreeva.

Reactia Bruxelles-ului intervine dupa afirmatii facute de Mihai Fifor in reactie la declaratiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, privitoare la masura in care Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. Presedintele Consiliului National al PSD a scris pe Facebook ca Juncker "confunda Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni" si ca ar avea o perceptie "total deformata" despre ce se intampla in Romania din cauza sefei Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti.