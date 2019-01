Papa Francisc ''a acceptat demisiile directorului si directorului adjunct ai salii de presa a Vaticanului, Greg Burke si Paloma Garcia Ovejero, si l-a numit director interimar pe Alessandro Gisotti, pana in prezent coordonator al social media pentru Ministerul Comunicatiilor'', se mentioneaza intr-un comunicat al Sfantului Scaun.

Americanul Greg Burke, membru al Opus Dei, influenta institutie conservatoare in cadrul Bisericii Catolice, a fost numit in iulie 2016 dupa ce ocupase postul numarul doi ca importanta in serviciul de presa. El i-a succedat iezuitului Federico Lombardi. Anterior, Burke lucrase ca jurnalist la Roma pentru saptamanalul catolic National Catholic Reporter, pentru revista Time si apoi pe post de corespondent al postului american Fox News.

In varsta de 59 de ani, Burke era al doilea membru al Opus Dei care ocupa postul de purtator de cuvant al Vaticanului, dupa spaniolul Joaquin Navarro Valls, care a detinut acest mandat in timpul papei Ioan Paul al II-lea, scrie Agerpres.

Jurnalista spaniola Paloma Garcia Ovejero, in varsta de 43 de ani, prima femeie care a ocupat o astfel de pozitie in serviciul de presa al Vaticanului, fusese anterior corespondenta la Vatican din partea Cadena COPE, unul dintre cele mai importante posturi de radio din Spania.