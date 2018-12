''Cartofi autentici, de maxima calitate. Si este adevarat ca provin din gradina de legume a presedintelui. In acest an am avut o recolta buna'', a anuntat Natalia Eismont la televiziunea belarusa.

Fiecare sac contine diferite soiuri de cartofi, unele recomandate pentru fiert, altele pentru a fi transformate in piure, unele pentru cuptor si altele pentru prajit.

Se pare ca Lukasenko l-a intrebat pe Putin ce si-ar dori de Anul Nou si liderul de la Kremlin i-ar fi spus ca doreste mostre din cele mai bune soiuri de cartof din Belarus, scrie Agerpres.

In imaginile prezentate de televiziunea belarusa se poate vedea cum Lukasenko ii arata sacii de cartofi omologului sau rus, intr-una dintre salile luxoase ale Kremlinului.

Lukasenko, care inainte de a ajunge presedinte al Belarus, in 1994, a fost director al unei cooperative agricole de productie, apare an de an la televiziune culegand cartofi din gradina proprie.