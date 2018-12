La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat brusc o intalnire planificata cu Putin in marja summitului G20 din Argentina, mentionand tensiuni cu privire la incidentul din largul peninsulei Crimeea, cand Rusia a sechestrat trei nave ucrainene si pe cei 24 de membri ai echipajelor, sub acuzatia de patrundere ilegala in apele teritoriale rusesti.

"Vladimir Putin a subliniat ca relatiile (Rusia - Statele Unite) sunt cel mai important factor pentru stabilitate strategica si securitate internationala", se arata intr-un comunicat al Kremlinului.

"El a confirmat ca Rusia este deschisa dialogului cu SUA in legatura cu o serie larga de probleme", se mai arata in scrisoare.

Intr-o scrisoare separata adresata presedintelui sirian Bashar al-Assad, Putin a promis continuarea ajutorului catre guvernul si poporul sirian "in lupta impotriva terorismului, in apararea suveranitatii statului si integritatii teritoriale".

Putin a trimis liderilor urari de Anul Nou

Putin a trimis de asemenea urari de Anul Nou si altor lideri, intre care premierul britanic Theresa May, premierul japonez Shinzo Abe si presedintele chinez Xi Jinping, scrie Agerpres

Presedintele rus a transmis "urari de bine si prosperitate poporului britanic", a mai spus Kremlinul.

Vineri, ambasada Rusiei din Londra a anuntat ca Moscova si Londra au ajuns la un acord pentru a trimite inapoi la posturi unii membri ai personalului ambasadelor lor respective dupa ce au expulzat zeci de diplomati la inceputul acestui an.

Regatul Unit a expulzat 23 de diplomati rusi acuzand Kremlinul ca s-a aflat in spatele unui atac cu agent neurotoxic in martie asupra fostului agent dublu Serghei Skripal si fiicei sale in orasul Salisbury din Anglia.

Rusia, care neaga orice implicare in aceasta otravire, a trimis acasa acelasi numar de angajati ai ambasadei britanice, ca represalii.