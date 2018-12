Controversatul presedinte starneste cu regularitate scandaluri atunci cand vorbeste despre femei. El a glumit in legatura cu un viol si s-a laudat public cu infidelitatile sale.

Referindu-se la marturisirea pe care i-a facut-o unui preot pe cand era in liceu, Duterte, in varsta de 73 de ani, a spus ca a intrat in camera menajerei sale in timp ce aceasta dormea.

"Am ridicat patura (...) Am incercat sa ating ce era in pantaloni", a povestit el intr-un discurs. "O atingeam cand ea s-a trezit, asa ca am iesit" din camera, a mai spus el.

Duterte a afirmat ca i-a marturisit preotului ca s-a intors in camera menajerei si a incercat sa o agreseze din nou.

Se cere demisia presedintelui Duterte

Partidul Gabriela, care apara drepturile femeilor, a cerut demisia presedintelui, denuntand remarcile sale "respingatoare" si acuzandu-l ca a recunoscut o tentativa de viol, scrie Agerpres

Raspunzand criticilor, purtatorul de cuvant al lui Rodrigo Duterte a declarat duminica ca presedintele a "inventat" povestea.



"El a inventat o anecdota ridicola pentru a atrage atentia asupra atacurilor sexuale pe care el si colegii lui le-au suferit in liceu", a spus Salvador Panelo.

Duterte a facut aceste declaratii in timp ce critica Biserica Catolica in legatura cu acuzatiile de agresiune sexuala impotriva copiilor.

Presedintele, care nu a ezitat sa prezinte biserica drept "cea mai ipocrita institutie", in conditiile in care populatia tarii este majoritar catolica, a declarat sambata ca el si colegii sai au fost agresati sexual in timpul spovedaniei.

Duterte se afla in conflict deschis cu conducerea Bisericii Catolice din tara sa, care a fost extrem de critica fata de campania sa sangeroasa impotriva traficului de droguri.