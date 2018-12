Organizatia britanica Target Ovarian Cancer le reaminteste femeilor sa ramana vigilente in ceea ce priveste cancerul ovarian si sa nu confunde balonarea si alte simptome cu excesele alimentare din perioada sarbatorilor.

Potrivit unei cercetari realizate de organizatie, doar una din cinci femei stie ca meteorismul este unul dintre simptomele cancerului ovarian.



Cunoasterea celorlalte simptome majore - dureri abdominale, senzatia de satietate sau lipsa apetitului, senzatia de urinare frecventa - sunt inca si mai putin cunoscute.

Organizatia spune ca un grad de constientizare crescut in ceea ce priveste simptomele reprezinta un pas important pentru evitarea diagnosticului intarziat.

In prezent, doua treimi dintre femeile din Marea Britanie sunt diagnosticate cu cancer ovarian dupa ce boala s-a raspandit deja, fapt care o face dificil de tratat si le pune acestora viata in pericol.

Potrivit cercetatorilor, femeile sunt mai inclinate sa ia in considerare schimbarea dietei decat sa mearga la doctor atunci cand se confrunta cu balonare persistenta, iar ingrijorarea legata de excesele alimentare de Craciun ar putea ascunde in continuare adevarata problema, scrie Agerpres.

In Regatul Unit, sunt diagnosticate anual circa 7.400 de noi cazuri de cancer ovarian, iar in 2016 s-au inregistrat peste 4.200 de decese din cauza acestei boli.



"Cand ma uit in urma, chiar daca am vazut simptomele cancerului ovarian, le-am pus pe seama altor lucruri. Intr-una din zilele de sarbatoare, sotul meu a observat ca nu mananc mult, dar am crezut ca este din cauza faptului ca mancam seara tarziu. Nu confundati simptomele cu altceva, luati in considerare ce poate insemna balonarea persistenta si problemele cu vezica, in special in sezonul sarbatorilor", spune Andrea Oliver, de 55 de ani, din Middlesex, care a fost diagnosticata cu cancer ovarian dupa ce s-a confruntat cu senzatia de balonare si lipsa apetitului in timpul sarbatorilor.

"Meteorismul si senzatia de satietate sunt resimtite frecvent de multe femei in perioada sarbatorilor. Cu toate acestea, este important ca acestea sa fie informate despre cancerul ovarian, iar oricine se confrunta cu balonare persistenta ar trebui sa-si faca o programare la un medic generalist. Cunoasterea simptomelor cancerului ovarian poate salva vieti", spune directorul de comunicare al organizatiei Target Ovarian Cancer, Alexandra Holden.