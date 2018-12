Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube in urma cutremurului.

Seismul s-a produs la sud-vest de orasul Davao, la 59 km adancime, potrivit USGS, care a estimat initial magnitudinea seismului la 7,2.

Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific a anuntat initial ca "valuri periculoase" de tsunami sunt "posibile" pe o raza de 300 de kilometri de epicentrul seismului, de-a lungul coastelor Filipinelor, Indoneziei si statului insular din Oceanul Pacific, Palau.

La aproximativ doua ore de la producerea cutremurului, centrul a anuntat ca avertizarea pentru tsunami nu mai este in vigoare, scrie Agerpres.

Ce spun localnicii despre cutremurul din Filipine

Locuitorii din sudul Filipinelor au spus ca seismul a durat circa un minut, oamenii au iesit in graba din cladiri, dar nu s-au produs pagube insemnate.

"Ma aflam la receptie si am vazut lustra leganandu-se", a relatat telefonic pentru Reuters Jonna Ramos, care lucreaza la Anchor Hotel din General Santos, adaugand ca toate persoanele cazate in hotel au iesit din cladire, dar s-au intors in scurt timp.

Presa din Indonezia a relatat, de asemenea, ca nu s-au produs pagube.

Filipine si Indonezia sunt situate pe Inelul de Foc al Pacificului, un lant de vulcani in forma de potcoava, care margineste Oceanul Pacific.

Indonezia a fost lovita de doua tsunami devastatoare anul acesta, primul in septembrie, dupa un seism de 7,5 pe coasta de vest a insulei Sulawesi, cand au murit peste 2.000 de persoane, cel de-al doilea s-a produs in urma cu o saptamana, sambata seara, cand o portiune dintr-o insula vulcanica s-a prabusit in stramtoarea Sunda, situata intre Java si Sumatra, generand valuri tsunami care au ucis peste 400 de persoane.