Trump a postat un videoclip pe Twitter in care apare alaturi de soldatii Seal Team Five. De data acesta, insa, chipurile soldatilor nu sunt blurate sau ascunse, precum se procedeaza in astfel de cazuri, pentru a le proteja identitatea.

Clipul, care a fost postat de liderul american din avionul sau, dupa parasirea spatiului aerian irakian, ar putea dezvalui date esentiale despre locul in care sunt detasate trupele militare americane in Irak, conform digi24.ro.

Oficialii departamentului de aparare sustin ca informatiile despre locul unde se desfasoara echipele Seal sunt aproape intotdeauna clasificate. Trump, in calitate de comandant principal, are autoritatea de a declasifica informatiile, insa, in mod obisnuit, fetele membrilor serviciului de operatiuni speciale individuale sunt neclare in fotografii si videoclipuri oficiale pentru a le proteja identitatea.

Trump a sosit in Irak in a doua zi de Craciun, dupa ce sa confruntat cu critici pentru ca nu a vizitat trupele americane desfasurate in strainatate.



"Dezvaluirea identitatilor acestora este periculoasa, mai ales daca unul dintre ei este retinut de un guvern ostil sau este prins de un grup terorist. In acest scenariu, ei nu mai pot nega cine sunt si cu ce se ocupa si sunt pusi in pericol inclusiv membrii familiilor lor sau apropiatii", a declarat Malcom Nance, un fost agent al serviciilor militare americane pentru Newsday.