Decesul lui Richard Overton a fost confirmat pentru CNN de Shirley Overton, o membra a familiei indoliate.

Richard Overton ar fi implinit varsta de 113 ani pe 11 mai 2019.



Veteranul american a fost spitalizat in ultimele zile de viata din cauza unei pneumonii, a precizat familia sa.

Richard Overton s-a inrolat voluntar in armata americana in 1942 si luptat in cadrul batalionului 188 de aviatie, o unitate alcatuita exclusiv din militari de culoare, care au fost trimisi in misiuni militare desfasurate pe mai multe insule din Oceanul Pacific.

"A fost la Pearl Harbor, cand navele de lupta inca ardeau mocnit. A fost in Okinawa. A fost la Iwo Jima, unde a spus: «Am scapat de aici doar prin mila Domnului»", a declarat fostul presedinte american Barack Obama in timp ce il premia pe Richard Overton in cadrul unei ceremonii desfasurate cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi la Arlington National Cemetery in anul 2013.

Overton a declarat pentru CNN cu acel prilej ca nu ii placea sa vorbeasca si sa se gandeasca la razboi. "Am uitat toate acele lucruri", spunea el.

Richard Overton era de multa vreme rezident in Austin, un oras din statul Texas, potrivit postului de televiziune KXAN, afiliat CNN, si locuia pe o strada care ii poarta numele - Richard Averton Avenue, scrie Agerpres.

Exista un secret al longevitatii celui mai batran om din SUA?

El a declarat pentru CNN in 2013 ca longevitatea lui se datoreaza lui Dumnezeu, ca nu lua niciun fel de medicament si ca se bucura de "viciile" sale.

"Beau whiskey in cafea. Uneori beau doar whiskey. Fumez trabuc, dar expir fumul, nu il inghit", marturisea el cand avea 107 ani.

Intr-o declaratie oficiala data publicitatii joi, Greg Abbott, guvernatorul statului Texas, a spus ca Richard Overton a fost "un idol al Americii si o legenda a Texasului".

In 2015, Richard Overton a fost subiectul unui scurt documentar intitulat "Mr. Overton", regizat de doi cineasti din Austin, Rocky Conly si Matt Cooper.

In acel film, el marturisea ca adora sa manance supa, porumb si peste si sa bea lapte. "Si ador inghetata. Mananc o inghetata in fiecare noapte. Ma face fericit. In special sortimentul cu unt din nuci pecan".

"Inca merg, inca vorbesc si inca imi conduc masina", declara el in fata camerei de filmat, inainte de a se urca la volanul camionetei sale Ford F100 Custom.

Richard Overton a mai spus in acel film ca ii placea sa mearga la biserica, ii placea muzica si adora sa aiba grija de pisicile sale.