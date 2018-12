Este vorba despre Cluj, in cadrul articolului remarcandu-se o analiza serioasa a modului in care orasul s-a dezvoltat in ultimii ani, chiar daca, dupa caderea comunismului, ajunsese un "cimitir industrial".



"Clujul, un oras din Transilvania, ii arata unei tari intrate la apa cum poate sa se dezvolte", se arata la inceputul articolului din The Economist.

Publicatia tine sa sublinieze ca desi din 1990 pana astazi, 3-4 milioane de romani au emigrat peste hotare, in vederea asigurarii unui trai mai bun, populatia din Cluj a crescut, chiar daca si acest oras se confrunta cu un deficit al fortei de munca.

Orasul din Transilvania de care oamenii se simt mandri

Clujul se remarca ca unul dintre cele doua orase ale Romaniei a carui populatie creste, in loc sa scada, orasul ajungand la acest moment prea mic pentru cei 450.000 de locuitori ai sai, motiv pentru care in 2019 vor incepe constructiile pentru 200.000 de locuinte noi.

De asemenea, Clujul a devenit la acest moment sediu pentru 1.350 de companii de IT si pentru 20.000 de ingineri si dezvoltatori de software, noteaza digi24.ro.