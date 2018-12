Pierce Vaughan lucreaza ca insotitoare de zbor la Delta Airline si trebuia sa lucreze atat pe 24, cat si pe 25 decembrie, in ziua de Craciun, desi tatal ei, Hal, insista sa vina acasa de sarbatori.

Astfel ca, Hal Vaughan a decis, in ultima clipa, sa isi cumpere bilete de avion pe toate zborurile fiicei sale. Cei doi au zburat din Florida spre Detroit si spre Massachusetts.

Povestea a fost relatata pe Facebook de un pasager care a stat langa tatal femeii, informeaza Digi24.

"Am avut placerea de a sta lana Hal, in zborul spre casa. Fiica lui, Pierce, a fost insotitoarea noastra de zbor, care trebuia sa lucreze de Craciun. Hal a decis sa petreaca sarbatorile cu ea, la bord. Asa ca se va afla in fiecare zbor al lui Pierce pentru a fi alaturi de ea de Craciun. Ce tata fantastic! Le urez ambilor Craciun fericit", a scris pasagerul.