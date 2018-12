"Iertarea... creeaza comunitati, aduce liniste si pace", a declarat suveranul pontif in fata multimii reunite la Vatican. El s-a folosit de aceasta ocazie si pentru a multumi credinciosilor din Roma si din lumea intreaga care i-au transmis felicitari si urari de Craciun. Apoi, papa a cerut iertare unora dintre ei: "Nu voi putea sa raspund tuturor".

Papa Francisc a oficiat rugaciunea Angelus la ora pranzului (11:00 GMT), pe care a incheiat-o cu o binecuvantare adresata multimii reunite in Piata Sfantul Petru si tuturor catolicilor din lume.

Aceasta ceremonie de Sfantul Stefan a avut loc la o zi dupa ce suveranul pontif a lansat un apel global la "fraternitate" in traditionalul mesaj "Urbi et Orbi" ("Catre oras si lume") rostit in cadrul binecuvantarii sale de Craciun.

Mesajul "Urbi et Orbi" este rostit cu ocazia Craciunului si a Pastelui, dar si dupa alegerile papale, si ofera iertarea pacatelor, atat pentru cei prezenti la ceremonie, cat si pentru cei care o urmaresc la radio sau la televizor.

Rugaciunea Angelus este rostita in mod traditional de trei ori pe zi de catolici, la orele 06:00, 12:00 si 18:00, si este insotita de sunetele clopotelor din bisericile crestine.