Explozia a avut loc in jurul orei 09:30 (01:30 GMT), in timp ce studenti ai Facultatii de inginerie a mediului realizau un experiment pentru tratarea apelor uzate, declansand un incendiu care a putut fi stapanit in jurul orei 10:20, dupa ce opt echipe si 30 de masini de pompieri au fost trimise la fata locului, au precizat pompierii intr-un comunicat publicat pe site-ul Weibo, potrivit Agerpres.

Inregistrari video de la locul incendiului arata flacari mari si nori grosi de fum ridicandu-se deasupra campusului universitar. De asemenea, din imagini se poate vedea ca focul s-a extins la primele doua etaje ale cladirii.